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Бражко: Михавко в команду по CS не берем, он три раза играл - три раза плохо
Александр пошутил на счет потенциальной киберспортивной команды "Динамо"
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Центральный полузащитник киевского "Динамо" Владимир Бражко поделился мыслями на счет своего увлечения киберспортом, в частности дисциплиной CS2.
- С кем играешь в Counter Strike?
- Сейчас я не играю, но... Да многие, все ребята из "Динамо", кто играет, и из сборной, может.
- Если бы создать киберкоманду "Динамо" - кого бы ты туда позвал?
- Я бы позвал своих кентов. Рубчинский, Ванат, я. Михавка не берем, он три раза играл - три раза плохо. Он вообще не может научиться. Я шучу.
- Нужен пятый человек.
- Мы только троих назвали. Там просто еще много. Мы играем как-то 3-4 человека, играем как-то кучками. Я не могу сказать. Наша тройка точно была бы - это костяк, можно сказать.
- Как думаешь, была бы конкуренция с NAVI?
- Да нет, без шансов.
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