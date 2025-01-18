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Бражко: Михавко в команду по CS не берем, он три раза играл - три раза плохо

Counter-Strike
Обновлено

Александр пошутил на счет потенциальной киберспортивной команды "Динамо"

Бражко: Михавко в команду по CS не берем, он три раза играл - три раза плохо

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Центральный полузащитник киевского "Динамо" Владимир Бражко поделился мыслями на счет своего увлечения киберспортом, в частности дисциплиной CS2.

- С кем играешь в Counter Strike?

- Сейчас я не играю, но... Да многие, все ребята из "Динамо", кто играет, и из сборной, может.

- Если бы создать киберкоманду "Динамо" - кого бы ты туда позвал?

- Я бы позвал своих кентов. Рубчинский, Ванат, я. Михавка не берем, он три раза играл - три раза плохо. Он вообще не может научиться. Я шучу.

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- Нужен пятый человек.

- Мы только троих назвали. Там просто еще много. Мы играем как-то 3-4 человека, играем как-то кучками. Я не могу сказать. Наша тройка точно была бы - это костяк, можно сказать.

- Как думаешь, была бы конкуренция с NAVI?

- Да нет, без шансов.

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Динамо (Киев) киберспорт Владимир Бражко
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Источник:
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