NAVI прошли на BLAST Bounty Spring 2025 LAN Finals

В период с 23-го по 26-е января в столице Дании (Копенгагене) пройдет топовый LAN-турнир уровня Tier-S по дисциплине CS2 - BLAST Bounty Spring 2025. 8 команд из рейтинга Valve будут вести борьбу за призовой фонд в размере 500 тысяч долларов.

В своем втором матче в рамках закрытой квалификации украинская команда Natus Vincere встречалась с датским коллективом Astralis.

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В итоге, "Рожденные Побеждать" обыграли своих визави со счетом 2:0 (прим. - встреча проходила в традиционном формате "Best of 3"). Таким образом, NAVI добыли путевку на основной ивент - BLAST Bounty Spring 2025 LAN Finals.

Запись поединка между NAVI и Astralis