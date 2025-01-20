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Рейтинг HLTV. NAVI и команда Зинченко сохранили свои позиции

Counter-Strike

B8 выпали за пределы топ-30

Рейтинг HLTV. NAVI и команда Зинченко сохранили свои позиции

HLTV

Новина українською

Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

В частности, команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere так и осталась на 3-й позиции в списке. В свою очередь, лидерство же в рейтинге за собой сохранил коллектив Team Spirit.

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Что касается других украинских клубов, то: команда команда киберспортивной организации Александра Зинченко Passion UA сохранила свое место и замыкает топ-27. В свою очередь, B8 потеряли сразу 6 позиций и сейчас располагается на 31-м месте.

Рейтинг HLTV:

Рейтинг HLTV. NAVI и команда Зинченко сохранили свои позиции - изображение 1

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киберспорт NAVI Natus Vincere Passion UA B8
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Источник:
HLTV
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