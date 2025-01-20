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Определились все участники BLAST Bounty Spring 2025

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NAVI в том числе

Определились все участники BLAST Bounty Spring 2025

HLTV

Новина українською

В период с 23-го по 26-е января в столице Дании (Копенгагене) пройдет топовый LAN-турнир уровня Tier-S по дисциплине CS2 - BLAST Bounty Spring 2025. 8 команд из рейтинга Valve будут вести борьбу за призовой фонд в размере 500 тысяч долларов.

В понедельник, 20-го января завершилась закрытая квалификация на основной ивент. В частности, путевку на этап LAN Finals получила команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere.

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Также на турнире сыграют еще 7 коллективов. Речь идет о Team Vitality, Team Spirit, paiN, Eternal Fire, HEROIC, BB и G2 Esports.

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