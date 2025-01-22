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Monte отказались от участия в YaLLa Compass 2025 Winter Contenders

Counter-Strike

Причина довольно неочевидная

Monte отказались от участия в YaLLa Compass 2025 Winter Contenders

Telegram MONTE GANG

Новина українською

В период с 13-го по 12-е марта проходит онлайн-турнир уровня B-Tier по дисциплине CS2 - YaLLa Compass 2025 Winter Contenders. 28 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 25 тысяч долларов.

Украинская киберспортивная организация Monte сообщила, что отказалась от участия в ивенте. Причиной стало то, что трунири потерял рейтинговый статус.

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Таким образом, даже в случае триумфа команда не заработала бы зачетных баллов в рейтинге Valve.

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киберспорт Monte
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