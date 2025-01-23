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NAVI узнали соперника на BLAST Bounty Spring 2025
"Рожденные Побеждать" стартуют со стадии четвертьфинала
BLAST.tv
В четверг, 23-го января в столице Дании (Копенгагене) стартовал топовый LAN-турнир уровня Tier-S по дисциплине CS2 - BLAST Bounty Spring 2025.
Ивент будет продолжаться до 26-го января, включительно. 8 команд из рейтинга Valve ведут борьбу за призовой фонд в размере 500 тысяч долларов.
Украинская команда Natus Vincere узнала своего соперника по четвертьфиналу. В частности, бразильский коллектив paiN выбрал сыграть именно против "Рожденных Побеждать".
Поединок пройдет в формате "Best of 3" - 24-го января. Начало запланировано на 20:00.
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