Команда организации Коноплянки объявила новый состав

Украинская киберспортивная организация бывшего футболиста Евгения Коноплянки (kONO.ECF) объявила о подписании двух новых исполнителей.

Об изменениях в своем ростере kONO.ECF объявила в официальном телеграм-канале организации.

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В частности, ряды украинского коллектива пополнили Владислав "Sijeyy" Полищук и Александр "zogeN" Баранишин. К тому же, Полищук стал новым капитаном состава kONO.ECF по CS2.

"Поздравляем новых игроков в нашей семье. Мы рады видеть ребят в составе нашей команды, впереди немало побед, захватывающих матчей и незабываемых моментов", - говорится в заявлении kONO.ECF.

Обновленный состав команды организации Коноплянки: