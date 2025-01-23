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Команда организации Коноплянки объявила новый состав
Ростер kONO.ECF пополнили два игрока
kONO.ECF
Украинская киберспортивная организация бывшего футболиста Евгения Коноплянки (kONO.ECF) объявила о подписании двух новых исполнителей.
Об изменениях в своем ростере kONO.ECF объявила в официальном телеграм-канале организации.
В частности, ряды украинского коллектива пополнили Владислав "Sijeyy" Полищук и Александр "zogeN" Баранишин. К тому же, Полищук стал новым капитаном состава kONO.ECF по CS2.
"Поздравляем новых игроков в нашей семье. Мы рады видеть ребят в составе нашей команды, впереди немало побед, захватывающих матчей и незабываемых моментов", - говорится в заявлении kONO.ECF.
Обновленный состав команды организации Коноплянки:
- s4ltovsk1yy
- amster
- cptkurtka023
- zogeN
- Sijeyy
- Dafra1D (тренер)
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