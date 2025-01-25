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NAVI прошли в полуфинал BLAST Bounty Spring 2025
Соперник в 1/2 также уже известен
telegram @natus_vincere_official
В период с 23-го по 26-е января в столице Дании (Копенгагене) проходит топовый LAN-турнир уровня Tier-S по дисциплине CS2 - BLAST Bounty Spring 2025. 8 команд из рейтинга Valve будут ведут борьбу за призовой фонд в размере 500 тысяч долларов.
Команда украинской организации Natus Vincere, пройдя квалификацию к ивенту, начала основной ивент со стадии четвертьфинала. Таким образом, в рамках этапа 1/4 "Рожденные Побеждать" переиграли бразильский коллектив PaiN - со счетом 2-1 (встреча проходила в формате "Best of 3"):
- 16:13 Dust 2,
- 7:13 Nuke,
- 16:13 Mirage.
Таким образом, NAVI прошли в полуфинал BLAST Bounty Spring 2025, где сыграют против G2 Esports. В свою очередь, G2 в четвертьфинале одолели BB Team (13:2 на Anubis и 13:3 на Dust 2).
Запись поединка между NAVI и PaiN
Запись поединка между G2 и BB Team
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