В период с 23-го по 26-е января в столице Дании (Копенгагене) проходит топовый LAN-турнир уровня Tier-S по дисциплине CS2 - BLAST Bounty Spring 2025. 8 команд из рейтинга Valve будут ведут борьбу за призовой фонд в размере 500 тысяч долларов.

Команда украинской организации Natus Vincere, пройдя квалификацию к ивенту, начала основной ивент со стадии четвертьфинала. Таким образом, в рамках этапа 1/4 "Рожденные Побеждать" переиграли бразильский коллектив PaiN - со счетом 2-1 (встреча проходила в формате "Best of 3"):

16:13 Dust 2,

7:13 Nuke,

16:13 Mirage.

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Таким образом, NAVI прошли в полуфинал BLAST Bounty Spring 2025, где сыграют против G2 Esports. В свою очередь, G2 в четвертьфинале одолели BB Team (13:2 на Anubis и 13:3 на Dust 2).

Запись поединка между NAVI и PaiN

Запись поединка между G2 и BB Team