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BLAST анонсировали новый ивент в Мексике
Прямо посреди BLAST Bounty Spring 2025
BLAST.tv
Прямо сейчас проходит топовый турнир по дисциплине CS2 - BLAST Bounty Spring 2025. Во время финальной стадии ивента киберспортивный оператор BLAST анонсировал новый крупный ивент.
Таким образом, в период с 30-го апреля по 4-е мая состоится BLAST Rivals Spring 2025. Он пройдет в мексиканском городе Монтеррей.
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В частности, на BLAST Rivals Spring 2025 восемь команд будут бороться за призовой фонд в размере 350 тысяч долларов.
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