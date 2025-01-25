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BLAST анонсировали новый ивент в Мексике

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Прямо посреди BLAST Bounty Spring 2025

BLAST анонсировали новый ивент в Мексике

BLAST.tv

Новина українською

Прямо сейчас проходит топовый турнир по дисциплине CS2 - BLAST Bounty Spring 2025. Во время финальной стадии ивента киберспортивный оператор BLAST анонсировал новый крупный ивент.

Таким образом, в период с 30-го апреля по 4-е мая состоится BLAST Rivals Spring 2025. Он пройдет в мексиканском городе Монтеррей.

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В частности, на BLAST Rivals Spring 2025 восемь команд будут бороться за призовой фонд в размере 350 тысяч долларов.

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