Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Очень близко. NAVI вылетели в шаге от гранд-финала BLAST Bounty Season 1
Проиграли россиянам из Team Spirit
telegram @natus_vincere_official
В период с 23-го по 26-е января в столице Дании (Копенгагене) проходит топовый LAN-турнир уровня Tier-S по дисциплине CS2 - BLAST Bounty Spring 2025. 8 команд из рейтинга Valve будут ведут борьбу за призовой фонд в размере 500 тысяч долларов.
В полуфинале украинская команда Natus Vincere встречалась с российским коллективом Team Spirit. Встреча выдалась чрезвычайно напряженной. Первую карту "Рожденные Побеждать" проиграли (Dust 2 - 9:13), однако на второй карте боролись до самого конца, дважды переводя игру в овертайм.
Впрочем, все же NAVI уступили на Ancient - 20:22. Таким образом, встреча закончилась с общим счетом 2:0 в пользу "духов".
Украинская команда заняла итоговое 3-4 место и заработала в качестве призовых 22,5 тысяч долларов.
Запись поединка между NAVI и Team Spirit
Популярное сейчас
- Мареска: Мудрик раньше был с нами, а сейчас его попросту нет
- Кубок мира 2024/2025. Франция – победитель мужской эстафеты, Украина выступила неудачно
- Игорь Бурбас рассказал, какую зарплату получает Шевченко в УАФ
- Команда организации Коноплянки объявила новый состав
- Роналду на вершине, а Бекхэм замыкает пятёрку: сколько зарабатывают футбольные звезды в Instagram?
- Мария Гвардиола рассказала о причинах расставания своих родителей