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Очень близко. NAVI вылетели в шаге от гранд-финала BLAST Bounty Season 1

Counter-Strike

Проиграли россиянам из Team Spirit

Очень близко. NAVI вылетели в шаге от гранд-финала BLAST Bounty Season 1

telegram @natus_vincere_official

Новина українською

В период с 23-го по 26-е января в столице Дании (Копенгагене) проходит топовый LAN-турнир уровня Tier-S по дисциплине CS2 - BLAST Bounty Spring 2025. 8 команд из рейтинга Valve будут ведут борьбу за призовой фонд в размере 500 тысяч долларов.

В полуфинале украинская команда Natus Vincere встречалась с российским коллективом Team Spirit. Встреча выдалась чрезвычайно напряженной. Первую карту "Рожденные Побеждать" проиграли (Dust 2 - 9:13), однако на второй карте боролись до самого конца, дважды переводя игру в овертайм.

Впрочем, все же NAVI уступили на Ancient - 20:22. Таким образом, встреча закончилась с общим счетом 2:0 в пользу "духов".

Украинская команда заняла итоговое 3-4 место и заработала в качестве призовых 22,5 тысяч долларов.

Запись поединка между NAVI и Team Spirit

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