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Team Spirit - чемпионы BLAST Bounty Spring 2025

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Их соперник не сумел навязать борьбу в гранд-финале

Team Spirit - чемпионы BLAST Bounty Spring 2025

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В период с 23-го по 26-е января в столице Дании (Копенгагене) проходил топовый LAN-турнир уровня Tier-S по дисциплине CS2 - BLAST Bounty Spring 2025. 8 команд из рейтинга Valve будут вели борьбу за призовой фонд в размере 500 тысяч долларов.

В воскресенье, 26-го января состоялся решающий поединок ивента. В частности, в гранд-финале Team Spirit уверенно обыграли коллектив EternalFire - с общим счетом 3:1 (прим. - встреча проходила в формате "Best of 5"):

  • Anubis - 14:16,
  • Nuke - 13:6,
  • Dust2 - 13:3,
  • Mirage - 13:8.

EternalFire удачно стартовали, выиграв первую карту. Однако, на всех последующих картах сильнее оказались "духи".

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Таким образом, Team Spirit стали чемпионами и заработали в качестве призовых 288 тысяч долларов. Напомним, в полуфинале Spirit выбили украинскую команду Natus Vincere.

Запись гранд-финала BLAST Bounty Spring 2025

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