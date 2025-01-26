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Team Spirit - чемпионы BLAST Bounty Spring 2025
Их соперник не сумел навязать борьбу в гранд-финале
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В период с 23-го по 26-е января в столице Дании (Копенгагене) проходил топовый LAN-турнир уровня Tier-S по дисциплине CS2 - BLAST Bounty Spring 2025. 8 команд из рейтинга Valve будут вели борьбу за призовой фонд в размере 500 тысяч долларов.
В воскресенье, 26-го января состоялся решающий поединок ивента. В частности, в гранд-финале Team Spirit уверенно обыграли коллектив EternalFire - с общим счетом 3:1 (прим. - встреча проходила в формате "Best of 5"):
- Anubis - 14:16,
- Nuke - 13:6,
- Dust2 - 13:3,
- Mirage - 13:8.
EternalFire удачно стартовали, выиграв первую карту. Однако, на всех последующих картах сильнее оказались "духи".
Таким образом, Team Spirit стали чемпионами и заработали в качестве призовых 288 тысяч долларов. Напомним, в полуфинале Spirit выбили украинскую команду Natus Vincere.
Запись гранд-финала BLAST Bounty Spring 2025
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