Team Spirit - чемпионы BLAST Bounty Spring 2025

В период с 23-го по 26-е января в столице Дании (Копенгагене) проходил топовый LAN-турнир уровня Tier-S по дисциплине CS2 - BLAST Bounty Spring 2025. 8 команд из рейтинга Valve будут вели борьбу за призовой фонд в размере 500 тысяч долларов.

В воскресенье, 26-го января состоялся решающий поединок ивента. В частности, в гранд-финале Team Spirit уверенно обыграли коллектив EternalFire - с общим счетом 3:1 (прим. - встреча проходила в формате "Best of 5"):

Anubis - 14:16,

Nuke - 13:6,

Dust2 - 13:3,

Mirage - 13:8.

EternalFire удачно стартовали, выиграв первую карту. Однако, на всех последующих картах сильнее оказались "духи".

Таким образом, Team Spirit стали чемпионами и заработали в качестве призовых 288 тысяч долларов. Напомним, в полуфинале Spirit выбили украинскую команду Natus Vincere.

Запись гранд-финала BLAST Bounty Spring 2025