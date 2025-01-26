Коуч NAVI: Мы извлекли много опыта из поражения от Team Spirit

Тренер украинской команды Natus Vincere Андрей "B1ad3" Городенский прокомментировал вылет "Рожденных Побеждать" в полуфинале BLAST Bounty Spring 2025.

"Мы действительно нуждались в этом перерыве. После Рио было определенное выгорание. На январском буткемпе я заметил, насколько больше идей генерируют игроки в игре по сравнению с декабрем. Полуфинал BLAST Bounty 2025 Season 1? Хорошо, мне понравилось. Мы получили много опыта из этой игры и турнира в целом. Именно этого мы и хотели. В то же время нам не удалось показать весь наш потенциал из-за нехватки подготовки.

У нас был длительный отпуск, и теперь кажется, что нам нужно обновить вообще всё. Многие карты еще сырые, но с каждым матчем мы возвращаемся к нашему уровню. Нам не хочется иметь одну карту, на которой мы будем всех сносить, а на других проигрывать. Это MR12, иногда тебе не нужно много идей. Это могут быть 3-4 хорошие тактики, на каждой из сторон, и этого может оказаться достаточно. Мы работаем над всеми картами, Train мы планируем начать играть после IEM Katowice", - рассказал Городенский.