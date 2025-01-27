donk из Team Spirit признан MVP BLAST Bounty Spring 2025

В период с 23-го по 26-е января в столице Дании (Копенгагене) проходил топовый LAN-турнир уровня Tier-S по дисциплине CS2 - BLAST Bounty Spring 2025. 8 команд из рейтинга Valve будут вели борьбу за призовой фонд в размере 500 тысяч долларов.

В гранд-финале Team Spirit уверенно обыграли коллектив EternalFire - с общим счетом 3:1. В свою очередь, украинская команда Natus Vincere дошла до полуфинала ивента, где и вылетела от будущего чемпиона.

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Киберспортивный портал HLTV, по традиции, подводит итоги турнира. Таким образом, лучшим игроком ивента был признан снайпер Team Spirit - Даниил "Donk" Кришковец. Его индивидуальный рейтинг составил 1,43.