Три матча NAVI вошли в пятерку самых популярных на BLAST Bounty Spring 2025

В период с 23-го по 26-е января в столице Дании (Копенгагене) проходил топовый LAN-турнир уровня Tier-S по дисциплине CS2 - BLAST Bounty Spring 2025. 8 команд из рейтинга Valve будут вели борьбу за призовой фонд в размере 500 тысяч долларов.

Триумфатором турнира в итоге стал российский коллектив Team Spirit. В свою очередь, украинская команда Natus Vincere получила бронзу ивента, проиграв в полуфинале именно для "духов".

Киберспортивный портал Esports Charts подводит статистические итоги ивента. Таким образом, три поединка с участием NAVI вошли в топ-5 самых популярных по количеству просмотров.

Речь идет о поединках "Рожденных Побеждать" против Team Spirit (667,4 тысяч), против paiN (514,3) и Imperial Female (490,8).