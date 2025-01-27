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Три матча NAVI вошли в пятерку самых популярных на BLAST Bounty Spring 2025
Несмотря на поражение в полуфинале
HLTV
В период с 23-го по 26-е января в столице Дании (Копенгагене) проходил топовый LAN-турнир уровня Tier-S по дисциплине CS2 - BLAST Bounty Spring 2025. 8 команд из рейтинга Valve будут вели борьбу за призовой фонд в размере 500 тысяч долларов.
Киберспортивный портал Esports Charts подводит статистические итоги ивента. Таким образом, три поединка с участием NAVI вошли в топ-5 самых популярных по количеству просмотров.
Речь идет о поединках "Рожденных Побеждать" против Team Spirit (667,4 тысяч), против paiN (514,3) и Imperial Female (490,8).
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