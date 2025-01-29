Стали известны все пары стадии Play-in IEM Katowice 2025

Уже в среду, 29-го января стартует первый по-настоящему топовый ивент уровня Tier-1 по дисциплине CS2 - IEM Katowice 2025. В польском Катовице 24 команды будут вести борьбу за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов. Ивент будет проходить до 9-го февраля.

Таким образом, турнирный организатор ESL объявил о расписании всех поединков стадии Play-in:

3DMAX - FlyQuest 10:30

paiN - Virtus.pro 14:00

Astralis - MIBR 14:00

SAW - GamerLegion 14:00

Wildcard - BIG 16:30

Imperial fe - FURIA 16:30

Liquid - HEROIC 19:00

Complexity - Eternal FIre 19:00

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Напомним, украинская команда Natus Vincere также примет участие в этом турнире, однако начнет свои выступления сразу с основной стадии. В частности, "Рожденные Побеждать" попали в путь группы B.