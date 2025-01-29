Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стали известны все пары стадии Play-in IEM Katowice 2025
NAVI начнут выступления сразу с группового этапа
ESL
Уже в среду, 29-го января стартует первый по-настоящему топовый ивент уровня Tier-1 по дисциплине CS2 - IEM Katowice 2025. В польском Катовице 24 команды будут вести борьбу за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов. Ивент будет проходить до 9-го февраля.
Таким образом, турнирный организатор ESL объявил о расписании всех поединков стадии Play-in:
- 3DMAX - FlyQuest 10:30
- paiN - Virtus.pro 14:00
- Astralis - MIBR 14:00
- SAW - GamerLegion 14:00
- Wildcard - BIG 16:30
- Imperial fe - FURIA 16:30
- Liquid - HEROIC 19:00
- Complexity - Eternal FIre 19:00
Напомним, украинская команда Natus Vincere также примет участие в этом турнире, однако начнет свои выступления сразу с основной стадии. В частности, "Рожденные Побеждать" попали в путь группы B.
Популярное сейчас
- Бущан прошел медобследование в Аль-Шабабе. Фото кипера в футболке нового клуба
- Мэра Дрогобыча и еще нескольких городов оштрафовали за невыполнение плана мобилизации
- СБУ задержала двух жителей Кременчуга, которые готовили удары РФ по аэродромам с F-16
- Коуч NAVI: Мы извлекли много опыта из поражения от Team Spirit
- Слава или любовь: бывшая девушка Рэшфорда раскрыла истинную причину расставания
- Культовый футболист Челси и триумфатор Лиги чемпионов стал частью армии Amazon