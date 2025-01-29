ESL анонсировал семь крупных турниров на 2027 год

Второй профессиональный сезон в истории CS2 в самом разгаре. В свою очередь, киберспортивный оператор ESL ведет подготовку уже на следующие годы и в рамках этого процесса опубликовал расписание всех своих турниров в этой дисциплине на 2027-й календарный год.

Читайте также BLAST анонсировали новый ивент в Мексике

На предстоящую кампанию ESL запланировали сразу 7 крупных ивентов. Однако, точные места проведения этих турниров пока неизвестны. Подробную информацию на счет этих чемпионатов стоит ожидать в 2026-м году.