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ESL анонсировал семь крупных турниров на 2027 год

Counter-Strike
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Киберспортивный оператор имеет глобальные планы

ESL анонсировал семь крупных турниров на 2027 год

HLTV

Новина українською

Второй профессиональный сезон в истории CS2 в самом разгаре. В свою очередь, киберспортивный оператор ESL ведет подготовку уже на следующие годы и в рамках этого процесса опубликовал расписание всех своих турниров в этой дисциплине на 2027-й календарный год.

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На предстоящую кампанию ESL запланировали сразу 7 крупных ивентов. Однако, точные места проведения этих турниров пока неизвестны. Подробную информацию на счет этих чемпионатов стоит ожидать в 2026-м году.

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