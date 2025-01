ESL анонсировал семь крупных турниров на 2027 год

Второй профессиональный сезон в истории CS2 в самом разгаре. В свою очередь, киберспортивный оператор ESL ведет подготовку уже на следующие годы и в рамках этого процесса опубликовал расписание всех своих турниров в этой дисциплине на 2027-й календарный год.

На предстоящую кампанию ESL запланировали сразу 7 крупных ивентов. Однако, точные места проведения этих турниров пока неизвестны. Подробную информацию на счет этих чемпионатов стоит ожидать в 2026-м году.

The 2025 calendar for Counter-Strike is underway and the first #ESLProTour event of the year looming large with #IEM Katowice starting this week.



Today, we're bringing an update on our #ESLProTour event dates for 2027, as well additional details for our first event in 2026. pic.twitter.com/1rLER1Zmbb