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Украинец b1t из NAVI вошел в символическую сборную BLAST Bounty Spring 2025

Counter-Strike

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Украинец b1t из NAVI вошел в символическую сборную BLAST Bounty Spring 2025

HLTV

Новина українською

В период с 23-го по 26-е января в столице Дании (Копенгагене) прошел первый в этом сезоне топовый LAN-турнир уровня Tier-S по дисциплине CS2 - BLAST Bounty Spring 2025.

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На ивенте 8 команд вели борьбу за призовой фонд в размере 500 тысяч долларов, а чемпионом в итоге стал коллектив Team Spirit. В свою очередь, украинская команда Natus Vincere дошла до полуфинала турнира, где вылетела как раз от будущего триумфатора.

Киберспортивный портал HLTV традиционно подводит итоги турнира. Таким образом, стала известна символическая сборная BLAST Bounty Spring 2025.

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Таким образом, в 5-ку лучших вошел украинский рифлер NAVI Валерий "b1t" Ваховский. Индивидуальный рейтинг игрока "Рожденных Побеждать" составил 1,30.

Также в символическую сборную вошли представители Team Spirit, Eternal Fire и PaiN.

Украинец b1t из NAVI вошел в символическую сборную BLAST Bounty Spring 2025 - изображение 1
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киберспорт NAVI Natus Vincere
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Источник:
HLTV
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