Три хэдшота. Забарный продемонстрировал свой хайлайт в CS2

Как известно, многие футболисты, в том числе и украинские любят киберспортивные дисциплины. Особенно, в этом контексте отмечается легендарная игра Counter-Strike.

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Вот и центрбек английского "Борнмута" Илья Забарный поделился своим топовым индивидуальным моментом в CS2. В частности, защитник "вишневых" выполнил три подряд точных выстрела из пистолета Desert Eagle.