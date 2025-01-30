Counter-Strike
Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Три хэдшота. Забарный продемонстрировал свой хайлайт в CS2
Не только в футболе мастер
Getty Images / Global Images Ukraine
Как известно, многие футболисты, в том числе и украинские любят киберспортивные дисциплины. Особенно, в этом контексте отмечается легендарная игра Counter-Strike.
Читайте такжеЗабарный стал амбассадором киберспортивной команды
Вот и центрбек английского "Борнмута" Илья Забарный поделился своим топовым индивидуальным моментом в CS2. В частности, защитник "вишневых" выполнил три подряд точных выстрела из пистолета Desert Eagle.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Известно, сколько заработал Шахтер в текущем сезоне Лиги чемпионов
- Венгерские проделки в Турции. Спарринг Черноморца закончился скандалом из-за странной позиции соперника
- Пидручный поблагодарил сильнейшую шведскую биатлонистку за поддержку Украины. Фото
- Стали известны все пары стадии Play-in IEM Katowice 2025
- Легенда футбола из Уругвая: как любовь стала главной победой Луиса Суареса
- Жена Серхио Рамоса: старше на 8 лет, мама четверых детей и обладательница фигуры, которой восхищаются молодые девушки
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000