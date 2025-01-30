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Три хэдшота. Забарный продемонстрировал свой хайлайт в CS2

Counter-Strike

Не только в футболе мастер

Три хэдшота. Забарный продемонстрировал свой хайлайт в CS2

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Как известно, многие футболисты, в том числе и украинские любят киберспортивные дисциплины. Особенно, в этом контексте отмечается легендарная игра Counter-Strike.

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Вот и центрбек английского "Борнмута" Илья Забарный поделился своим топовым индивидуальным моментом в CS2. В частности, защитник "вишневых" выполнил три подряд точных выстрела из пистолета Desert Eagle.

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киберспорт Илья Забарный
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