NAVI - о дисквалификации с ESL One Raleigh 2025: Баг на самом деле разрешен, если вы Tundra или Spirit

Украинская киберспортивная организация Natus Vincere прокомментировала официальное решение турнирного оператора ESL на счет дисквалификации юниорского состава "Рожденных Побеждать" с ESL One Raleigh 2025.

"Вчера ESL объявили о своем решении дисквалифицировать NAVI Junior из квалификации на ESL One Raleigh 2025 после расследования относительно использования командой бага со смоком. Нашу команду признали более виновной, чем другие 30 команд, которые также использовали этот баг во время квалификаций во всех регионах.

Как оказалось, этот баг на самом деле разрешен, но только в ограниченных случаях - и если вы Tundra или Spirit.