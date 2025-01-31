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NAVI - о дисквалификации с ESL One Raleigh 2025: Баг на самом деле разрешен, если вы Tundra или Spirit

Counter-Strike

Странная ситуация с "багоюзом"

NAVI - о дисквалификации с ESL One Raleigh 2025: Баг на самом деле разрешен, если вы Tundra или Spirit

Новина українською

Украинская киберспортивная организация Natus Vincere прокомментировала официальное решение турнирного оператора ESL на счет дисквалификации юниорского состава "Рожденных Побеждать" с ESL One Raleigh 2025.

"Вчера ESL объявили о своем решении дисквалифицировать NAVI Junior из квалификации на ESL One Raleigh 2025 после расследования относительно использования командой бага со смоком. Нашу команду признали более виновной, чем другие 30 команд, которые также использовали этот баг во время квалификаций во всех регионах.

Как оказалось, этот баг на самом деле разрешен, но только в ограниченных случаях - и если вы Tundra или Spirit.

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Защищая нашу команду, мы хотим подчеркнуть, что администраторы ESL не предупреждали о запрете этого бага перед началом квалификации, что и привело к его массовому использованию. Для сравнения, во время предыдущей квалификации PGL Wallachia турнирный оператор PGL заранее уведомил команды о том, что использование этого бага является основанием для дисквалификации. По нашей информации, турнир прошел без злоупотреблений багами.

Учитывая все это, мы разочарованы несправедливым решением ESL, хотя вынуждены его принять" - написал официальный аккаунт NAVI в X.

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Источник:
NAVI
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