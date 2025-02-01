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NAVI стартовали с победы на IEM Katowice 2025

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Уверенно обыграли бразильцев

NAVI стартовали с победы на IEM Katowice 2025

telegram @natus_vincere_official

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В период с 29-го января по 9-е февраля проходит топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - IEM Katowice 2025. В частности, 24 коллектива ведут борьбу за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

В субботу, в первый день февраля команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere стартовала на ивенте.

В дебютном матче "Рожденные Побеждать" встречались с бразильским коллективом FURIA Esports. В итоге, NAVI одержали уверенную победу с общим счетом 2:0 (прим. - встреча проходила в формате "Best of 3"):

  • 13:5 на Dust2,
  • 13:3 на Mirage.

Таким образом, NAVI прошли в полуфинал группы B.

Запись поединка между NAVI и FURIA

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киберспорт NAVI Natus Vincere
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