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NAVI стартовали с победы на IEM Katowice 2025
Уверенно обыграли бразильцев
telegram @natus_vincere_official
В период с 29-го января по 9-е февраля проходит топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - IEM Katowice 2025. В частности, 24 коллектива ведут борьбу за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.
В субботу, в первый день февраля команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere стартовала на ивенте.
В дебютном матче "Рожденные Побеждать" встречались с бразильским коллективом FURIA Esports. В итоге, NAVI одержали уверенную победу с общим счетом 2:0 (прим. - встреча проходила в формате "Best of 3"):
- 13:5 на Dust2,
- 13:3 на Mirage.
Таким образом, NAVI прошли в полуфинал группы B.
Запись поединка между NAVI и FURIA
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