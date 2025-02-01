jL с NAVI: Почти всегда проигрываем, поэтому нам есть за что мстить Spirit

В субботу, 1-го февраля украинская команда NAVI успешно стартовала на IEM Katowice 2025, переиграв бразильский коллектив FURIA Esports.

Таким образом, "Рожденные Побеждать" прошли в полуфинал группы B, где их потенциальным соперником может стать российская команда Team Spirit.

Рифлер Natus Vincere Юстинас "jL" Лекавичус прокомментировал это возможное противостояние.

"Мы победили Spirit лишь раз, и нам понадобилось прыгнуть выше головы, чтобы победить их тогда. Почти всегда матчи с ними заканчиваются поражением, поэтому у нас есть за что мстить", - заявил литовец.