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Шанс для реванша. NAVI сыграют против Spirit за выход в плей-офф IEM Katowice 2025
Будет очень сложно
HLTV
В период с 29-го января по 9-е февраля проходит топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - IEM Katowice 2025. В частности, 24 коллектива ведут борьбу за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.
В субботу украинская команда Natus Vincere уверенно стартовала на ивенте,
В свою очередь, в воскресенье российский коллектив Team Spirit без проблем переиграл датскую команду Astralis (2:0). Таким образом, NAVI сыграют против Spirit за выход в плей-офф ивента.
Примечательно, что в рамках CS2 NAVI лишь однажды сумели обыграть "духов". В частности,
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