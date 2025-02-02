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Шанс для реванша. NAVI сыграют против Spirit за выход в плей-офф IEM Katowice 2025

Counter-Strike

Будет очень сложно

Шанс для реванша. NAVI сыграют против Spirit за выход в плей-офф IEM Katowice 2025

HLTV

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В период с 29-го января по 9-е февраля проходит топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - IEM Katowice 2025. В частности, 24 коллектива ведут борьбу за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

В субботу украинская команда Natus Vincere уверенно стартовала на ивенте, обыграв в дебютном матче бразильский коллектив FURIA - 2:0. Благодаря чему, "Рожденные Побеждать" прошли в полуфинал группы B.

В свою очередь, в воскресенье российский коллектив Team Spirit без проблем переиграл датскую команду Astralis (2:0). Таким образом, NAVI сыграют против Spirit за выход в плей-офф ивента.

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Примечательно, что в рамках CS2 NAVI лишь однажды сумели обыграть "духов". В частности, последнее поражение было зафиксировано в полуфинале BLAST Bounty Spring 2025.

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киберспорт NAVI Natus Vincere
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