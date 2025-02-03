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BIG всегда занимают последнее место на основной стадии IEM Katowice
2025-й год в этом контексте не стал исключением
HLTV
В период с 29-го января по 9-е февраля проходит топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - IEM Katowice 2025. В частности, 24 коллектива ведут борьбу за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.
Первой командой, которая покинула ивент, стал немецкий коллектив BIG. В частности, в четвертьфинале нижней сетки BIG уступили для 3DMAX (0:2) и покинули ивент, заняв последнее - 16-е место.
Таким образом, начиная с 2019-го года, BIG попадают в основную стадию IEM Katowice и вылетают из этого этапа без единой победы.
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