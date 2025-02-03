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Реванш удался! NAVI вырвали победу у россиян из Team Spirit в рамках IEM Katowice 2025
"Рожденные Побеждать" гарантировали себе место в плей-офф на Сподек Арене
telegram @natus_vincere_official
В период с 29-го января по 9-е февраля проходит топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - IEM Katowice 2025. В частности, 24 коллектива ведут борьбу за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.
В понедельник, 3-го февраля украинская команда Natus Vincere провела свой второй поединок на турнире. В частности, на полуфинале верхней сетки группы B "Рожденные Побеждать" встречались с российским коллективом Team Spirit. В итоге, в дополнительных раундах NAVI удалось дожать "духов" и победить с общим счетом 2:1.
Примечательно, что это лишь вторая победная встреча для NAVI над Spirit в эпоху CS2.
Таким образом, дальше NAVI сыграют против The MongolZ - в финале верхней сетки.
Запись матча между NAVI и Spirit
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