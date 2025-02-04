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Коуч NAVI - о реванше с Spirit: Было много ошибок, но мы показали характер

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Коуч NAVI - о реванше с Spirit: Было много ошибок, но мы показали характер

HLTV

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Тренер украинской команды Natus Vincere Андрей "B1ad3" Городенский прокомментировал триумф "Рожденных Побеждать" во встрече с российским коллективом Team Spirit в рамках верхней сетки группы B IEM Katowice.

"В этом матче было много стресса, много ошибок, много падений и взлетов. Однако, мы продемонстрировали наш характер", - рассказал наставник NAVI после реванша с "духами".

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В следующем раунде, в частности в финале верхней сетки группы B, NAVI сыграют против коллектива The MongolZ. При этом, команда украинской киберспортивной организации уже досрочно гарантировала себе право сыграть в плей-офф на Сподек Арене.

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