Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Коуч NAVI - о реванше с Spirit: Было много ошибок, но мы показали характер
Действительно волевой камбэк, несмотря на трудности
HLTV
Тренер украинской команды Natus Vincere Андрей "B1ad3" Городенский прокомментировал триумф "Рожденных Побеждать" во встрече с российским коллективом Team Spirit в рамках верхней сетки группы B IEM Katowice.
"В этом матче было много стресса, много ошибок, много падений и взлетов. Однако, мы продемонстрировали наш характер", - рассказал наставник NAVI после реванша с "духами".
В следующем раунде, в частности в финале верхней сетки группы B, NAVI сыграют против коллектива The MongolZ. При этом, команда украинской киберспортивной организации уже досрочно гарантировала себе право сыграть в плей-офф на Сподек Арене.
Популярное сейчас
- Возвращение Виллиана в АПЛ, закупки под Де Дзерби и скитания Жоау Феликса. Онлайн последнего дня трансферного окна
- Молодой норвежский биатлонист рассказал, что произойдет после ухода из спорта братьев Бё
- Усик рассказал, сколько стоит один его тренировочный лагерь
- NAVI стартовали с победы на IEM Katowice 2025
- Нагоре Аранбуру – женщина, которая покорила сердце Хаби Алонсо
- Легенда футбола из Уругвая: как любовь стала главной победой Луиса Суареса