Тренер NAVI: Наконец-то мы побороли своих демонов

Наставник украинской команды Natus Vincere Андрей "B1ad3" Городенский поделился мыслями после победы на россиянами из Team Spirit в рамках IEM Katowice.

"Наконец-то мы преодолели своих демонов. Каждый приложил огромные усилия, мы боролись до самого конца, и я горжусь командой за проявленный характер и стойкость. До следующего вызова", - написал Городенский в X.

Таким образом, в финале верхней сетки группы B NAVI сыграют против коллектива The MongolZ. Поединок пройдет сегодня - 4-го февраля. Начало встречи - 19:30.