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Тренер NAVI: Наконец-то мы побороли своих демонов

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Городенский - о реванше с Team Spirit

Тренер NAVI: Наконец-то мы побороли своих демонов

HLTV

Новина українською

Наставник украинской команды Natus Vincere Андрей "B1ad3" Городенский поделился мыслями после победы на россиянами из Team Spirit в рамках IEM Katowice.

"Наконец-то мы преодолели своих демонов. Каждый приложил огромные усилия, мы боролись до самого конца, и я горжусь командой за проявленный характер и стойкость. До следующего вызова", - написал Городенский в X.

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Таким образом, в финале верхней сетки группы B NAVI сыграют против коллектива The MongolZ. Поединок пройдет сегодня - 4-го февраля. Начало встречи - 19:30.

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Источник:
X @Navi_B1ad3
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