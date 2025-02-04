NAVI переехали TheMongolZ и вышли в полуфинал IEM Katowice

В период с 29-го января по 9-е февраля проходит топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - IEM Katowice 2025. В частности, 24 коллектива ведут борьбу за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

В рамках финала верхней сетки группы B украинская команда Natus Vincere уверенно обыграла коллектив TheMongolZ - со счетом 2:0 (прим. - встреча проходила в формате "Best of 3"):

13:3 на Mirage,

13:9 на Ancient.

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Таким образом, "Рожденные Побеждать" выиграли свою группу и пробились напрямую в полуфинал IEM Katowice 2025.

Запись поединка между NAVI и TheMongolZ