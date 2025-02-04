Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
NAVI переехали TheMongolZ и вышли в полуфинал IEM Katowice
Успешно реализованная подготовка к Spirit далась в знаки
telegram @natus_vincere_official
В период с 29-го января по 9-е февраля проходит топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - IEM Katowice 2025. В частности, 24 коллектива ведут борьбу за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.
В рамках финала верхней сетки группы B украинская команда Natus Vincere уверенно обыграла коллектив TheMongolZ - со счетом 2:0 (прим. - встреча проходила в формате "Best of 3"):
- 13:3 на Mirage,
- 13:9 на Ancient.
Таким образом, "Рожденные Побеждать" выиграли свою группу и пробились напрямую в полуфинал IEM Katowice 2025.
Запись поединка между NAVI и TheMongolZ
Популярное сейчас
- Анчелотти выбрал вратаря на ближайший матч Реала
- Жена Забарного продержалась 10 секунд, пытаясь повторить челлендж мужа
- Усик рассказал, куда инвестирует заработанные на ринге деньги
- NAVI стартовали с победы на IEM Katowice 2025
- Знаменитый футболист Халк женился на племяннице своей бывшей жены
- Снова вместе: капитан сборной Испании восстановил отношения с бывшей женой после развода