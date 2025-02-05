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Без поражений. Статистика игроков NAVI за групповой этап IEM Katowice 2025
Все с плюсовым рейтингом
HLTV
Команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere уверенно прошла путь группы B IEM Katowice 2025 и пробилась напрямую в полуфинал.
В частности, в верхней сетке "Рожденные Побеждать" поэтапно одолели: бразильский коллектив FURIA Esports (2:0), россиян из Team Spirit (2:1) и монгольскую команду The MongolZ (2:0).
При этом все игроки NAVI закончили групповой этап с положительным индивидуальным рейтингом.
Статистика игроков NAVI за групповой этап IEM Katowice:
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