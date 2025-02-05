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Без поражений. Статистика игроков NAVI за групповой этап IEM Katowice 2025

Counter-Strike
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Без поражений. Статистика игроков NAVI за групповой этап IEM Katowice 2025

HLTV

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Команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere уверенно прошла путь группы B IEM Katowice 2025 и пробилась напрямую в полуфинал.

В частности, в верхней сетке "Рожденные Побеждать" поэтапно одолели: бразильский коллектив FURIA Esports (2:0), россиян из Team Spirit (2:1) и монгольскую команду The MongolZ (2:0).

При этом все игроки NAVI закончили групповой этап с положительным индивидуальным рейтингом.

Читайте такжеNAVI переехали TheMongolZ и вышли в полуфинал IEM Katowice

Статистика игроков NAVI за групповой этап IEM Katowice:

Без поражений. Статистика игроков NAVI за групповой этап IEM Katowice 2025 - изображение 1
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Источник:
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