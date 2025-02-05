b1t из NAVI: Победа над Spirit очень важна для нас, потому что мы много раз проигрывали им

Рифлер украинской команды Natus Vincere Валерий "b1t" Ваховский поделился впечатлениями после победы над российским коллективом Team Spirit в рамках IEM Katowice 2025.

- Что для вас значила победа над таким принципиальными соперником, как Spirit?

- Это очень важно для нас, потому что мы много раз проигрывали в прошлом году им, а сейчас мы победили, это классно. Но мы, скорее всего, будем играть с ними еще раз. И из-за этого очень интересный матч будет.

- Ты ожидаешь, что будешь играть именно с Spirit, а не с Virtus.pro?

- Да, скорее всего, это будет Spirit, потому что Virtus.pro играют еще и с заменой, у них новая команда, поэтому из-за этого у них гораздо меньше шансов.

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- Что изменилось в вашей игре против Spirit по сравнению с прошлым турниром, с BLAST Bounty, где вы проиграли им?

- Мы набираем форму понемногу, это всё, что изменилось. Но, возможно, мы больше привыкаем к ним, потому что, если ты много играешь против оппонента, ты больше привыкаешь к нему.