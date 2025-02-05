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b1t из NAVI: Победа над Spirit очень важна для нас, потому что мы много раз проигрывали им

Counter-Strike

Валерий о поединке с российским коллективом на IEM Katowice 2025

b1t из NAVI: Победа над Spirit очень важна для нас, потому что мы много раз проигрывали им

HLTV

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Рифлер украинской команды Natus Vincere Валерий "b1t" Ваховский поделился впечатлениями после победы над российским коллективом Team Spirit в рамках IEM Katowice 2025.

- Что для вас значила победа над таким принципиальными соперником, как Spirit?

- Это очень важно для нас, потому что мы много раз проигрывали в прошлом году им, а сейчас мы победили, это классно. Но мы, скорее всего, будем играть с ними еще раз. И из-за этого очень интересный матч будет.

- Ты ожидаешь, что будешь играть именно с Spirit, а не с Virtus.pro?

- Да, скорее всего, это будет Spirit, потому что Virtus.pro играют еще и с заменой, у них новая команда, поэтому из-за этого у них гораздо меньше шансов.

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- Что изменилось в вашей игре против Spirit по сравнению с прошлым турниром, с BLAST Bounty, где вы проиграли им?

- Мы набираем форму понемногу, это всё, что изменилось. Но, возможно, мы больше привыкаем к ним, потому что, если ты много играешь против оппонента, ты больше привыкаешь к нему.

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