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Рейтинг Valve. NAVI поднялись на второе место, команда Зинченко в топ-30

Counter-Strike

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Рейтинг Valve. NAVI поднялись на второе место, команда Зинченко в топ-30

HLTV

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Американская компания Valve обновила региональный европейский рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

Команда украинской организации Natus Vincere в обновленной версии поднялась на вторую позицию. Лидером же списка остался российский коллектив, который NAVI как раз переиграли в рамках полуфинала верхней сетки группы B на IEM Katowice 2025.

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Примечательно, что киберспортивная команда Александра Зинченко (Passion UA) расположилась на 28-й позиции, а организация Евгения Коноплянки (kONO.ECF) - на 87-м месте.

Рейтинг Valve:

Рейтинг Valve. NAVI поднялись на второе место, команда Зинченко в топ-30 - изображение 1
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Источник:
HLTV
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