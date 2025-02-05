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Рейтинг Valve. NAVI поднялись на второе место, команда Зинченко в топ-30
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HLTV
Американская компания Valve обновила региональный европейский рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.
Команда украинской организации Natus Vincere в обновленной версии поднялась на вторую позицию. Лидером же списка остался российский коллектив, который NAVI как раз
Примечательно, что киберспортивная команда Александра Зинченко (Passion UA) расположилась на 28-й позиции, а организация Евгения Коноплянки (kONO.ECF) - на 87-м месте.
Рейтинг Valve:
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