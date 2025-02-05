Рейтинг Valve. NAVI поднялись на второе место, команда Зинченко в топ-30

Американская компания Valve обновила региональный европейский рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

Команда украинской организации Natus Vincere в обновленной версии поднялась на вторую позицию. Лидером же списка остался российский коллектив, который NAVI как раз переиграли в рамках полуфинала верхней сетки группы B на IEM Katowice 2025.

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Примечательно, что киберспортивная команда Александра Зинченко (Passion UA) расположилась на 28-й позиции, а организация Евгения Коноплянки (kONO.ECF) - на 87-м месте.

Рейтинг Valve: