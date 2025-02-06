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Рифлер NAVI: Проще, наверное, было бы против Eternal Fire или Mongols

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b1t - об ожиданиях от полуфинала IEM Katowice 2025

Рифлер NAVI: Проще, наверное, было бы против Eternal Fire или Mongols

HLTV

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Рифлер украинской команды Natus Vincere Валерий "b1t" Ваховский поделился мыслями на счет потенциальных соперников по полуфиналу IEM Katowice 2025.

- Ты ожидаешь, что будешь играть именно с Spirit, а не с Virtus.pro?

- Да, скорее всего, это будет Spirit, потому что Virtus.pro играют еще и с заменой, у них новая команда, поэтому из-за этого у них гораздо меньше шансов.

- А с другой стороны, там Vitality, Eternal Fire, Mongols, с кем ты бы хотел встретиться из них всех?

- Честно говоря, неважно, потому что, прежде всего, нужен фокус на полуфинал, потому что, если думать наперед, так можно и не дойти до финала.

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- Конечно, но к какой-то из этих команд, возможно, интереснее готовиться, или интереснее что-то придумывать?

- Нет разницы, потому что у Vitality новая команда, Eternal Fire, мы много играли с ними до этого. Конечно, было бы проще, наверное, против Eternal Fire или Mongols, но Vitality, возможно, победит... Но не факт, не факт, потому что у них новая команда.

- Что изменилось в вашей игре против Spirit по сравнению с прошлым турниром, с BLAST Bounty, где вы проиграли им?

- Мы набираем форму понемногу, это все, что изменилось. Но, возможно, мы больше привыкаем к ним, потому что, если ты много играешь против оппонента, ты больше привыкаешь к нему.

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