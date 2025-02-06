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Снайпер NAVI пропустил церемонию HLTV Awards 2024 из-за проблем с документами
Об этом рассказал его одноклубник
HLTV
Литосвский киберспорстмен украинской команды Natus Vincere Юстинас "jL" Лекавичус раскрыл детали отсутствия украинского снайпера "Рожденных Побеждать" Игоря "w0nderful" Жданова на церемонии HLTV Awards 2024.
"Игорь имел какие-то проблемы с документами. Он не успел оформить их вовремя. Теоретически он мог сделать их, но у него не работало приложение, из-за чего он не смог дозвониться в центр", - рассказал рифлер NAVI.
Напомним, в прошлогоднем топе лучших игроков по версии HLTV Жданов
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