  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Counter-Strike
  4. Снайпер NAVI пропустил церемонию HLTV Awards 2024 из-за проблем с документами
В тренде
Counter-Strike
Counter-Strike

Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Снайпер NAVI пропустил церемонию HLTV Awards 2024 из-за проблем с документами

Counter-Strike

Об этом рассказал его одноклубник

Снайпер NAVI пропустил церемонию HLTV Awards 2024 из-за проблем с документами

HLTV

Новина українською

Литосвский киберспорстмен украинской команды Natus Vincere Юстинас "jL" Лекавичус раскрыл детали отсутствия украинского снайпера "Рожденных Побеждать" Игоря "w0nderful" Жданова на церемонии HLTV Awards 2024.

"Игорь имел какие-то проблемы с документами. Он не успел оформить их вовремя. Теоретически он мог сделать их, но у него не работало приложение, из-за чего он не смог дозвониться в центр", - рассказал рифлер NAVI.

Читайте такжеПобедители всех номинаций церемонии HLTV Awards 2024

Напомним, в прошлогоднем топе лучших игроков по версии HLTV Жданов занял 11-ю позицию. В частности, средний рейтинг 20-летнего украинского киберспортсмена в 2024-м календарном году составил показатель 1,11. В составе "Рожденных Побеждать" снайпер стал победителем PGL Major Copenhagen, Esports World Cup, ESL Pro League 20 и IEM Rio.

По теме
yellow-arrow
Рифлер NAVI: Проще, наверное, было бы против Eternal Fire или Mongols
yellow-arrow
Рейтинг Valve. NAVI поднялись на второе место, команда Зинченко в топ-30
yellow-arrow
b1t из NAVI: Победа над Spirit очень важна для нас, потому что мы много раз проигрывали им
киберспорт NAVI Natus Vincere
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Youtube-канал NAVI CS2
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости