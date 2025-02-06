Снайпер NAVI пропустил церемонию HLTV Awards 2024 из-за проблем с документами

Литосвский киберспорстмен украинской команды Natus Vincere Юстинас "jL" Лекавичус раскрыл детали отсутствия украинского снайпера "Рожденных Побеждать" Игоря "w0nderful" Жданова на церемонии HLTV Awards 2024.

"Игорь имел какие-то проблемы с документами. Он не успел оформить их вовремя. Теоретически он мог сделать их, но у него не работало приложение, из-за чего он не смог дозвониться в центр", - рассказал рифлер NAVI.

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