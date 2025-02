NAVI отказались от инвайта на Intel Extreme Masters Dallas 2025

В период с 19-го по 25-е мая в американском Далласе состоится топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - Intel Extreme Masters Dallas 2025 от турнирного организатора ESL. На арене в США 16 коллективов будут бороться за призовой фонд в размере 300 тысяч долларов.

Таким образом, ESL опубликовали список команд, которые получили прямые приглашения на ивент. В частности, в этом списке есть такие клубы: The MongolZ, G2, FaZe Clan, Eternal Fire, Team Vitality, MOUZ, Team Liquid и FURIA Esports.

При этом, украинская киберспортивная организация Natus Vincere сообщила, что отказалась от приглашения.

