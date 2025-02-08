Битва года! NAVI играют против россиян из Team Spirit за выход в гранд-финал IEM Katowice 2025

В период с 29-го января по 9-е февраля проходит топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - IEM Katowice 2025. В частности, 24 коллектива ведут борьбу за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

Во вторник, 4-го февраля украинская команда Natus Vincere в рамках финала верхней сетки группы B уверенно обыграла коллектив TheMongolZ - со счетом 2:0 (прим. - встреча проходила в формате "Best of 3").

Таким образом, "Рожденные Побеждать" прошли в полуфинал стадии плей-офф, где сегодня сыграют против российской команды Team Spirit. Начало поединка запланировано на 20:00 по Киеву.

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Примечательно, что по ходу IEM Katowice 2025 "черно-желтые" и "духи" уже встречались - на стадии полуфинала верхней сетки группы B. Тогда, в овертаймах победу выгрызли именно украинцы.