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Битва года! NAVI сыграют против россиян из Team Spirit за выход в гранд-финал IEM Katowice 2025
"Рожденные Побеждать" стартуют в 20:00
HLTV
В период с 29-го января по 9-е февраля проходит топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - IEM Katowice 2025. В частности, 24 коллектива ведут борьбу за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.
Во вторник, 4-го февраля украинская команда Natus Vincere в рамках финала верхней сетки группы B уверенно обыграла коллектив TheMongolZ - со счетом 2:0 (прим. - встреча проходила в формате "Best of 3").
Таким образом, "Рожденные Побеждать" прошли в полуфинал стадии плей-офф, где сегодня сыграют против российской команды Team Spirit. Начало поединка запланировано на 20:00 по Киеву.
Примечательно, что по ходу IEM Katowice 2025 "черно-желтые" и "духи" уже встречались - на стадии полуфинала верхней сетки группы B. Тогда, в овертаймах победу выгрызли именно украинцы.
Смотреть матч между NAVI и Team Spirit можно будет на
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