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NAVI завоевали бронзу IEM Katowice 2025
В полуфинале проиграли россиянам из Team Spirit
HLTV
В период с 29-го января по 9-е февраля проходит топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - IEM Katowice 2025. В частности, 24 коллектива ведут борьбу за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.
В субботу, 8-го февраля прошел поединок полуфинала стадии плей-офф между командой украинской киберспортивной организации Natus Vincere и российским коллективом Team Spirit.
В итоге, "Рожденные Побеждать" уступили со счетом 0:2 и покинули турнир, заняв итоговое 3-4 место, заработав в качестве призовых 80 тысяч долларов.
Запись поединка между NAVI и Team Spirit
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