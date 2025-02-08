NAVI завоевали бронзу IEM Katowice 2025

В период с 29-го января по 9-е февраля проходит топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - IEM Katowice 2025. В частности, 24 коллектива ведут борьбу за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

В субботу, 8-го февраля прошел поединок полуфинала стадии плей-офф между командой украинской киберспортивной организации Natus Vincere и российским коллективом Team Spirit.

В итоге, "Рожденные Побеждать" уступили со счетом 0:2 и покинули турнир, заняв итоговое 3-4 место, заработав в качестве призовых 80 тысяч долларов.

Запись поединка между NAVI и Team Spirit