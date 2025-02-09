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Обыграли россиян. Team Vitality стали чемпионами IEM Katowice 2025
NAVI завоевали бронзу
HLTV
В период с 29-го января по 9-е февраля проходил топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - IEM Katowice 2025. В частности, 24 коллектива вели борьбу за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.
В воскресенье, 9-го февраля состоялся гранд-финал ивента, в котором встречались Team Vitality и Team Spirit. В итоге, триумф одержали Vitality, уверенно переиграв россиян со счетом 3:0 (прим. - встреча проходила в формате «Best of 5»).
- Dust2 (13-6),
- Nuke (13-5),
- Mirage (13-11).
Таким образом, французская команда стала чемпионом IEM Katowice 2025 и заработала в качестве призовых 400 тысяч долларов.
Запись гранд-финала IEM Katowice 2025
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