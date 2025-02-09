Снайпер Vitality стал MVP IEM Katowice 2025

В период с 29-го января по 9-е февраля проходил топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - IEM Katowice 2025. В частности, 24 коллектива вели борьбу за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

В итоге, победу на ивенте одержала французская команда Team Vitality, переиграв в гранд-финале россиян из Team Spirit - со счетом 3:0 (прим. - встреча проходила в формате "Best of 5").

Dust2 (13-6),

Nuke (13-5),

Mirage (13-11).

Читайте также Обыграли россиян. Team Vitality стали чемпионами IEM Katowice 2025

При этом, украинская команда Natus Vincere завоевала бронзу турнира.

В свою очередь, лучшим игроком IEM Katowice 2025 был признан снайпер Team Vitality - Матье "ZywOo" Эрбо. Индивидуальный рейтинг 24-летнего француза за польский ивент составил показатель 1,42.