  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Counter-Strike
  4. Снайпер Vitality стал MVP IEM Katowice 2025
В тренде
Counter-Strike
Counter-Strike

Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Снайпер Vitality стал MVP IEM Katowice 2025

Counter-Strike

Обошел по показателям россиянина donk'а

Снайпер Vitality стал MVP IEM Katowice 2025

HLTV

Новина українською

В период с 29-го января по 9-е февраля проходил топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - IEM Katowice 2025. В частности, 24 коллектива вели борьбу за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

В итоге, победу на ивенте одержала французская команда Team Vitality, переиграв в гранд-финале россиян из Team Spirit - со счетом 3:0 (прим. - встреча проходила в формате "Best of 5").

  • Dust2 (13-6),
  • Nuke (13-5),
  • Mirage (13-11).
Читайте такжеОбыграли россиян. Team Vitality стали чемпионами IEM Katowice 2025

При этом, украинская команда Natus Vincere завоевала бронзу турнира.

В свою очередь, лучшим игроком IEM Katowice 2025 был признан снайпер Team Vitality - Матье "ZywOo" Эрбо. Индивидуальный рейтинг 24-летнего француза за польский ивент составил показатель 1,42.

По теме
yellow-arrow
Обыграли россиян. Team Vitality стали чемпионами IEM Katowice 2025
yellow-arrow
NAVI завоевали бронзу IEM Katowice 2025
yellow-arrow
Битва года! NAVI играют против россиян из Team Spirit за выход в гранд-финал IEM Katowice 2025
киберспорт
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
HLTV
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости