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Снайпер Vitality стал MVP IEM Katowice 2025
Обошел по показателям россиянина donk'а
HLTV
В период с 29-го января по 9-е февраля проходил топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - IEM Katowice 2025. В частности, 24 коллектива вели борьбу за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.
В итоге, победу на ивенте одержала французская команда Team Vitality, переиграв в гранд-финале россиян из Team Spirit - со счетом 3:0 (прим. - встреча проходила в формате "Best of 5").
- Dust2 (13-6),
- Nuke (13-5),
- Mirage (13-11).
При этом, украинская команда Natus Vincere
В свою очередь, лучшим игроком IEM Katowice 2025 был признан снайпер Team Vitality - Матье "ZywOo" Эрбо. Индивидуальный рейтинг 24-летнего француза за польский ивент составил показатель 1,42.
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