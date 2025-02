Снайпер Vitality ZywOo сравнялся по количеству наград MVP с легендарным s1mple

В воскресенье, 9-го февраля состоялся гранд-финал IEM Katowice 2025, в котором встречались Team Vitality и Team Spirit. В итоге, триумф одержали Vitality, уверенно переиграв россиян со счетом 3:0.

При этом, снайпер и лидер французской команды Матье "ZywOo" Эрбо был признан MVP чемпионата - по версии киберспортивного портала HLTV. Индивидуальный рейтинг 24-летнего француза за польский ивент составил показатель 1,42.

Таким образом, Эрбо сравнялся по количеству наград MVP с легендарным украинским снайпером Александром "s1mple" Костылевым. У обоих киберспортсменов теперь по 21 подобной медали.

The new king of Spodek ????????????@zywoo wins his 21st HLTV and @1xBet_Esports MVP for IEM Katowice 2025 pic.twitter.com/FJQPXdqyOq