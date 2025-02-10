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Снайпер Vitality ZywOo сравнялся по количеству наград MVP с легендарным s1mple

Counter-Strike

Благодаря триумфу на IEM Katowice 2025

Снайпер Vitality ZywOo сравнялся по количеству наград MVP с легендарным s1mple

Фото з відкритих джерел

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В воскресенье, 9-го февраля состоялся гранд-финал IEM Katowice 2025, в котором встречались Team Vitality и Team Spirit. В итоге, триумф одержали Vitality, уверенно переиграв россиян со счетом 3:0.

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При этом, снайпер и лидер французской команды Матье "ZywOo" Эрбо был признан MVP чемпионата - по версии киберспортивного портала HLTV. Индивидуальный рейтинг 24-летнего француза за польский ивент составил показатель 1,42.

Таким образом, Эрбо сравнялся по количеству наград MVP с легендарным украинским снайпером Александром "s1mple" Костылевым. У обоих киберспортсменов теперь по 21 подобной медали.

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