Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Снайпер Vitality ZywOo сравнялся по количеству наград MVP с легендарным s1mple
Благодаря триумфу на IEM Katowice 2025
Фото з відкритих джерел
В воскресенье, 9-го февраля состоялся гранд-финал IEM Katowice 2025, в котором встречались Team Vitality и Team Spirit. В итоге, триумф одержали Vitality, уверенно переиграв россиян со счетом 3:0.
При этом, снайпер и лидер французской команды Матье "ZywOo" Эрбо был
Таким образом, Эрбо сравнялся по количеству наград MVP с легендарным украинским снайпером Александром "s1mple" Костылевым. У обоих киберспортсменов теперь по 21 подобной медали.
The new king of Spodek ????????????@zywoo wins his 21st HLTV and @1xBet_Esports MVP for IEM Katowice 2025 pic.twitter.com/FJQPXdqyOq— HLTV.org (@HLTVorg) February 9, 2025
Популярное сейчас
- Бурбас заявил, что вице-президент УАФ Шевченко подал в суд на него и на Цыганыка
- Шахтер взял того, за кем следил Реал. Главные трансферы зимы 2025 в топ-лигах Европы и УПЛ
- Брат Суркиса сорвал трансфер Бражко в Англию. Источник раскрыл детали
- Битва года! NAVI играют против россиян из Team Spirit за выход в гранд-финал IEM Katowice 2025
- Знаменитый футболист Халк женился на племяннице своей бывшей жены
- Наталия Родригес Беллоли: инфлюенсерка, покорившая сердце Рафиньи