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Рейтинг HLTV. NAVI остались в топ-3, Vitality все еще вторые
Команда Зинченко также сохранила свои позиции
counter-strike.net
Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.
В частности, команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere так и осталась на 3-й позиции в списке.
В свою очередь, лидерство же в рейтинге за собой сохранил российский коллектив Team Spirit. Даже несмотря на поражение «духов» в гранд-финале IEM Katowice 2025 от вторых в списке французов из Team Vitality.
Что касается других украинских клубов, то: команда команда киберспортивной организации Александра Зинченко Passion UA сохранила свое место и замыкает топ-25. В свою очередь, B8 поднялись на три позиции и сейчас располагаются на 27-м месте.
Рейтинг HLTV:
Места команд с украинцами в составе:
- NAVI - 3 (-)
- Passion UA - 25 (-)
- B8 - 27 (+3)
- ENCE - 30 (+2)
- fnatic - 31 (-)
- Monte - 38 (+3)
- NAVI Junior - 46 (+3)
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