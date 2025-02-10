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Рейтинг HLTV. NAVI остались в топ-3, Vitality все еще вторые

Counter-Strike

Команда Зинченко также сохранила свои позиции

Рейтинг HLTV. NAVI остались в топ-3, Vitality все еще вторые

counter-strike.net

Новина українською

Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

В частности, команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere так и осталась на 3-й позиции в списке.

В свою очередь, лидерство же в рейтинге за собой сохранил российский коллектив Team Spirit. Даже несмотря на поражение «духов» в гранд-финале IEM Katowice 2025 от вторых в списке французов из Team Vitality.

Что касается других украинских клубов, то: команда команда киберспортивной организации Александра Зинченко Passion UA сохранила свое место и замыкает топ-25. В свою очередь, B8 поднялись на три позиции и сейчас располагаются на 27-м месте.

Рейтинг HLTV:

Рейтинг HLTV. NAVI остались в топ-3, Vitality все еще вторые - изображение 1

Места команд с украинцами в составе:

  • NAVI - 3 (-)
  • Passion UA - 25 (-)
  • B8 - 27 (+3)
  • ENCE - 30 (+2)
  • fnatic - 31 (-)
  • Monte - 38 (+3)
  • NAVI Junior - 46 (+3)
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киберспорт NAVI Natus Vincere Passion UA B8
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