Американский аналитик: Снайпер NAVI w0nderful под давлением выглядит ужасно

Известный кибеспортивный аналитик и журналист по СS2 Алекс "Mauisnake" Элленберг сравнил снайперов украинской команды Natus Vincere: текущего Игоря "w0nderful" Жданова и бывшего Александра "s1mple" Костылева.

"Да, w0nderful хорошо играет на групповых этапах, возможно, даже входит в топ-8 лучших снайперов мира. Но под давлением он выглядит ужасно. В гранд-финалах прошлого года он играл очень плохо.

В полуфинале Katowice против Spirit он сделал только 1 фраг на овертаймах. Он стоит на хороших позициях, холдит лонг, смотрит шорт из машины, стоит там, где должен попадать. И я еще могу понять один промах, но не четыре.