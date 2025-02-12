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Американский аналитик: Снайпер NAVI w0nderful под давлением выглядит ужасно

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Многие ждут полноценного возвращения легенды CS:GO

Американский аналитик: Снайпер NAVI w0nderful под давлением выглядит ужасно

Photo by Stephanie Lindgren via BLAST

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Известный кибеспортивный аналитик и журналист по СS2 Алекс "Mauisnake" Элленберг сравнил снайперов украинской команды Natus Vincere: текущего Игоря "w0nderful" Жданова и бывшего Александра "s1mple" Костылева.

"Да, w0nderful хорошо играет на групповых этапах, возможно, даже входит в топ-8 лучших снайперов мира. Но под давлением он выглядит ужасно. В гранд-финалах прошлого года он играл очень плохо.

В полуфинале Katowice против Spirit он сделал только 1 фраг на овертаймах. Он стоит на хороших позициях, холдит лонг, смотрит шорт из машины, стоит там, где должен попадать. И я еще могу понять один промах, но не четыре.

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s1mple такого не делает. Я видел его игру на RMR - и она мне понравилась. Кто-то скажет: "У него низкий рейтинг", но его команда просто проваливается (прим. - заменено)", - рассказал американский аналитик.

Напомним, с октября 2023-го года легенда CS:GO Александр Костылев находится в инактиве "Рожденных Побеждать". С тех пор, на профессиональной сцене CS2, s1mple провел лишь несколько официальных поединков - находясь в аренде в составе европейского коллектива Falcons.

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Источник:
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