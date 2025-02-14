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s1mple - о CS2: Такое ощущение, что каждый год надо менять видеокарту
Александр все еще находится в поисках вариантов продолжения игровой карьеры
HLTV
Украинский снайпер Александр "s1mple" Костылев рассказал как проводит свободное время и поделился мыслями на счет системных требований CS2.
"За последние две недели у меня 43 часа в CS, и 58 часов в Dota 2.
Насчет CS2? У меня не инпут лаг, у меня просто мало FPS. Когда я был на буткемпе с Falcons, у меня было там 500 FPS, а тут... Такое ощущение, что каждый год надо менять видеокарту" - рассказал s1mple.
Напомним, с октября 2023-го года легенда CS:GO Александр Костылев находится в инактиве "Рожденных Побеждать". С тех пор, на профессиональной сцене CS2, s1mple провел лишь несколько официальных поединков - находясь в аренде в составе европейского коллектива Falcons.
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