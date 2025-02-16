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Рифлер NAVI b1t попал в символическую сборную IEM Katowice 2025
Большинство игроков из состава победителя ивента
HLTV
В период с 29-го января по 9-е февраля проходил топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - IEM Katowice 2025. В частности, 24 коллектива вели борьбу за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.
Победу на турнире одержала французская команда Team Vitality,
Киберспортивный и аналитический портал HLTV завершает подводить итоги турнира. Таким образом, стала известна символическая сборная ивента в Польше. В частности, в пятерку лучших попал рифлер украинской организации Валерий "b1t" Ваховский - его индивидуальный рейтинг составил 1,30.
Символическая сборная IEM Katowice 2025:
- капитан - apEX
- люркер - ropz
- снайпер - ZywOo
- энтри-фрагер - donk
- опорник - b1t
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