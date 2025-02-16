Рифлер NAVI b1t попал в символическую сборную IEM Katowice 2025

В период с 29-го января по 9-е февраля проходил топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - IEM Katowice 2025. В частности, 24 коллектива вели борьбу за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

Победу на турнире одержала французская команда Team Vitality, обыграв в гранд-финале ивента российский коллектив Team Spirit - со счетом 3:0 (прим. - встреча проходила в формате "Best of 5").

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Киберспортивный и аналитический портал HLTV завершает подводить итоги турнира. Таким образом, стала известна символическая сборная ивента в Польше. В частности, в пятерку лучших попал рифлер украинской организации Валерий "b1t" Ваховский - его индивидуальный рейтинг составил 1,30.

Символическая сборная IEM Katowice 2025: