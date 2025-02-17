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Официально: Магнус Карлсен стал игроком киберспортивной организации Team Liquid

Counter-Strike
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К Фабиану Каруане в придачу!

Официально: Магнус Карлсен стал игроком киберспортивной организации Team Liquid

Team Liquid

Новина українською

Европейская киберспортивная организация Team Liquid официально объявила об открытии состава по шахматам и подписала топового новичка.

Им стал лучший шахматист мира норвежец Магнус Карслен. 34-летний спортсмен является пятикратным чемпионом мира по быстрым шахматам и восьмикратным чемпионом мира по блицу.

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Примечательно, что Team Liquid также провели трансфер еще одного топового шахматиста - итальянца Фабиано Каруана, который занимает 2-е место в рейтинге FIDE.

Напомним, киберспортивные организации начали открывать подразделения с после официального анонса о том, что шахматы будут представлены на чемпионате мира по киберспорту в Саудовской Аравии - Esports World Cup 2025.

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