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Официально: Магнус Карлсен стал игроком киберспортивной организации Team Liquid
К Фабиану Каруане в придачу!
Team Liquid
Европейская киберспортивная организация Team Liquid официально объявила об открытии состава по шахматам и подписала топового новичка.
Им стал лучший шахматист мира норвежец Магнус Карслен. 34-летний спортсмен является пятикратным чемпионом мира по быстрым шахматам и восьмикратным чемпионом мира по блицу.
Примечательно, что Team Liquid также провели трансфер еще одного топового шахматиста - итальянца Фабиано Каруана, который занимает 2-е место в рейтинге FIDE.
Напомним, киберспортивные организации начали открывать подразделения с после официального анонса о том, что шахматы будут представлены на чемпионате мира по киберспорту в Саудовской Аравии - Esports World Cup 2025.
This week we made our grand entrance into chess with not one, but TWO of the greatest minds in Chess. This is just the beginning. We're scaling. #LetsGoLiquid— Team Liquid (@TeamLiquid) February 14, 2025
Welcome to Team Liquid @FabianoCaruana & @MagnusCarlsen ♘♞ pic.twitter.com/6Ep8k63JCI
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