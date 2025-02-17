Рейтинг HLTV. NAVI остались в топ-3, команда Зинченко потеряла 11 позиций

Кіберспортивний портал HLTV опублікував оновлений світовий рейтинг команд по дисципліні Counter-Strike 2.

Зокрема, команда української кіберспортивної організації Natus Vincere так і залишилась на 3-й позиції у списку.

В свою чергу, лідерство ж у рейтингу за собою зберіг російський колектив Team Spirit - незважаючи на поразку у гранд-фіналі IEM Katowice 2025 від других у списку французів із Team Vitality.

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Щодо інших українських клубів, то: команда команда кіберспортивної організації Олександра Зінченка Passion UA втратила 11 позицій та тепер посідає 36-е місце. В свою чергу, B8 піднялися на дві позиції та наразі замикають топ-25.

Рейтинг HLTV:

Місця команд з українцями у складі: