Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рейтинг HLTV. NAVI остались в топ-3, команда Зинченко потеряла 11 позиций
Лидер остался неизменным
counter-strike.net
Кіберспортивний портал HLTV опублікував оновлений світовий рейтинг команд по дисципліні Counter-Strike 2.
Зокрема, команда української кіберспортивної організації Natus Vincere так і залишилась на 3-й позиції у списку.
В свою чергу, лідерство ж у рейтингу за собою зберіг російський колектив Team Spirit - незважаючи на поразку у гранд-фіналі IEM Katowice 2025 від других у списку французів із Team Vitality.
Щодо інших українських клубів, то: команда команда кіберспортивної організації Олександра Зінченка Passion UA втратила 11 позицій та тепер посідає 36-е місце. В свою чергу, B8 піднялися на дві позиції та наразі замикають топ-25.
Рейтинг HLTV:
Місця команд з українцями у складі:
- NAVI - 3 (-)
- B8 - 25 (+2)
- ENCE - 34 (-4)
- fnatic - 35 (-4)
- Passion UA - 36 (-11)
- Monte - 42 (-4)
- NAVI Junior - 79 (-33)
Популярное сейчас
- Украина на данный момент получила почти 70 истребителей F-16, - Le Monde
- Лавров: Со стороны России не может быть и речи о территориальных уступках Украине
- Настоящая стена. Борнмут не перестает восхищаться Забарным
- s1mple - о CS2: Такое ощущение, что каждый год надо менять видеокарту
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- Бурбас: В отделе маркетинга УАФ работает человек, который играл в так называемом "чемпионате ДНР"