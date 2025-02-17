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Рейтинг HLTV. NAVI остались в топ-3, команда Зинченко потеряла 11 позиций

Counter-Strike

Лидер остался неизменным

Рейтинг HLTV. NAVI остались в топ-3, команда Зинченко потеряла 11 позиций

counter-strike.net

Новина українською

Кіберспортивний портал HLTV опублікував оновлений світовий рейтинг команд по дисципліні Counter-Strike 2.

Зокрема, команда української кіберспортивної організації Natus Vincere так і залишилась на 3-й позиції у списку.

В свою чергу, лідерство ж у рейтингу за собою зберіг російський колектив Team Spirit - незважаючи на поразку у гранд-фіналі IEM Katowice 2025 від других у списку французів із Team Vitality.

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Щодо інших українських клубів, то: команда команда кіберспортивної організації Олександра Зінченка Passion UA втратила 11 позицій та тепер посідає 36-е місце. В свою чергу, B8 піднялися на дві позиції та наразі замикають топ-25.

Рейтинг HLTV:

Рейтинг HLTV. NAVI остались в топ-3, команда Зинченко потеряла 11 позиций - изображение 1

Місця команд з українцями у складі:

  • NAVI - 3 (-)
  • B8 - 25 (+2)
  • ENCE - 34 (-4)
  • fnatic - 35 (-4)
  • Passion UA - 36 (-11)
  • Monte - 42 (-4)
  • NAVI Junior - 79 (-33)
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киберспорт NAVI Natus Vincere Monte Passion UA B8
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Источник:
HLTV
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