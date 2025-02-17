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Команда организации Коноплянки получила дисквалификацию на CCT Season 2 Europe Series 19

Counter-Strike

Причина организационного характера

Команда организации Коноплянки получила дисквалификацию на CCT Season 2 Europe Series 19

KONO.ECF

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В период с 26-го февраля по 11-е марта пройдет онлайн-турнир уровня B-Tier по дисциплине CS2 - CCT Season 2 Europe Series 19. 24 коллектива будут бороться за призовой фонд в размере 50 тысяч долларов.

Украинская команда киберспортивной организации Евгения Коноплянки kONO.ECF должна была сыграть в Play-In стадии турнира.

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Однако, турнирный организатор CCT сообщил, что kONO.ECF получили дисквалификацию и не сыграют на ивенте. Причина: отсутствие в составе игроков, которым были выданы приглашения на турнир. В частности, речь идет о byr9, Polbandana и kensizor.

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киберспорт kONO.ECF
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