Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Команда организации Коноплянки получила дисквалификацию на CCT Season 2 Europe Series 19
Причина организационного характера
KONO.ECF
В период с 26-го февраля по 11-е марта пройдет онлайн-турнир уровня B-Tier по дисциплине CS2 - CCT Season 2 Europe Series 19. 24 коллектива будут бороться за призовой фонд в размере 50 тысяч долларов.
Украинская команда киберспортивной организации Евгения Коноплянки kONO.ECF должна была сыграть в Play-In стадии турнира.
Однако, турнирный организатор CCT сообщил, что kONO.ECF получили дисквалификацию и не сыграют на ивенте. Причина: отсутствие в составе игроков, которым были выданы приглашения на турнир. В частности, речь идет о byr9, Polbandana и kensizor.
???? CCT EU19 Official Statement ???? https://t.co/NYTjgcZJE8 pic.twitter.com/wM82sXkzC9— Champion of Champions Tour CS2 (@cctour_gg) February 17, 2025
Популярное сейчас
- Экс-звезда Динамо пошел служить в армию
- Украина на данный момент получила почти 70 истребителей F-16, - Le Monde
- Зеленский ответил, будет ли Украина участвовать в переговорах в Саудовской Аравии между РФ и США
- Официально: Магнус Карлсен стал игроком киберспортивной организации Team Liquid
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- Впервые видим заинтересованность Китая в завершении войны - Зеленский