Сформировалась сетка плей-офф PGL Cluj-Napoca 2025

В период с 14-го по 23-е февраля в столице Румынии (Бухаресте) проходит топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - PGL Cluj-Napoca 2025. В частности, 16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 1,250 миллиона долларов.

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Во вторник, 18-го февраля завершился групповой этап ивента, по итогам которого сформировалась сетка плей-офф. Таким образом, на арене PGL Studio сыграют следующие пары: PaIN Gaming - MOUZ, The MongolZ - Astralis, Falcons - Eternal Fire и FaZe Clan - SAW.