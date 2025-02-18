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Украинская организация Leo Team подписала в свои ряды шахматиста

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Международного мастера спорта

Украинская организация Leo Team подписала в свои ряды шахматиста

Leo Team

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Украинская киберспортивная организация Leo Team по CS2 объявила об открытии еще одного подразделения - по шахматам.

В частности, Leo Team подписали международного мастера спорта по шахматам Виктора Склярова. Он является чемпионом Киева среди мужчин, неоднократным призером и победителем всеукраинских и международных турниров. Международный рейтинг Склярова составляет 2340 зачетных баллов.

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"Шахматы - замечательная игра, ее элементы, такие как оценка позиции, умение быстро принимать правильное решение, все это можно найти и в CS2! Рад приветствовать Виктора Склярова, в рядах львов!

Его знают не только как сильного Украинского шахматиста, а еще и как популярного Украинского стримера, пожелаем ему сегодня gl hf", - рассказал CEO организации.

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Первым турниром Виктора в новой команде станет первый из двух онлайн-чемпионатов Chessable Masters. Призовой фонд этого ивента составит 150 тысяч долларов. Он является частью квалификации к чемпионату мира по киберспорту, который пройдет летом в Саудовской Аравии - Esports World Cup 2025.

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Источник:
Leo Team
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