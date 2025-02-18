Украинская организация Leo Team подписала в свои ряды шахматиста

Украинская киберспортивная организация Leo Team по CS2 объявила об открытии еще одного подразделения - по шахматам.

В частности, Leo Team подписали международного мастера спорта по шахматам Виктора Склярова. Он является чемпионом Киева среди мужчин, неоднократным призером и победителем всеукраинских и международных турниров. Международный рейтинг Склярова составляет 2340 зачетных баллов.

"Шахматы - замечательная игра, ее элементы, такие как оценка позиции, умение быстро принимать правильное решение, все это можно найти и в CS2! Рад приветствовать Виктора Склярова, в рядах львов!

Его знают не только как сильного Украинского шахматиста, а еще и как популярного Украинского стримера, пожелаем ему сегодня gl hf", - рассказал CEO организации.