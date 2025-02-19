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Рейтинг Valve. NAVI упала на седьмое место, команда Зинченко в топ-30

Counter-Strike

Обновленная версия международного топа

Рейтинг Valve. NAVI упала на седьмое место, команда Зинченко в топ-30

HLTV

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Американская компания Valve обновила региональный европейский рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

Команда украинской организации Natus Vincere в обновленной версии упала сразу на 7-ю позицию. Лидером же списка остался российский коллектив Team Spirit.

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Примечательно, что киберспортивная команда Александра Зинченко (Passion UA) расположилась на 28-й позиции, а организация Евгения Коноплянки (kONO.ECF) - на 87-м месте.

Рейтинг Valve:

  • 1. Spirit - 1953 залікових балів
  • 2. Vitality - 1946
  • 3. The MongolZ - 1891
  • 4. FaZe - 1843
  • 5. Eternal Fire - 1815
  • 6. G2 - 1808
  • 7. NAVI - 1805 (-3)
  • 8. Falcons - 1670
  • 9. Mouz - 1663
  • 10. Virtus.pro - 1548

Места других украинских команд в рейтинге:

  • 24. B8
  • 28. Passion UA
  • 30. fnatic
  • 69. Monte
  • 87. kONO
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Источник:
HLTV
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