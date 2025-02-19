Рейтинг Valve. NAVI упали на седьмое место, команда Зинченко в топ-30

Американская компания Valve обновила региональный европейский рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

Команда украинской организации Natus Vincere в обновленной версии упала сразу на 7-ю позицию. Лидером же списка остался российский коллектив Team Spirit.

Примечательно, что киберспортивная команда Александра Зинченко (Passion UA) расположилась на 28-й позиции, а организация Евгения Коноплянки (kONO.ECF) - на 87-м месте.

Рейтинг Valve:

1. Spirit - 1953 залікових балів

2. Vitality - 1946

3. The MongolZ - 1891

4. FaZe - 1843

5. Eternal Fire - 1815

6. G2 - 1808

7. NAVI - 1805 (-3)

8. Falcons - 1670

9. Mouz - 1663

10. Virtus.pro - 1548

Места других украинских команд в рейтинге: