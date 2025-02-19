Counter-Strike
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Рейтинг Valve. NAVI упали на седьмое место, команда Зинченко в топ-30
Обновленная версия международного топа
HLTV
Американская компания Valve обновила региональный европейский рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.
Команда украинской организации Natus Vincere в обновленной версии упала сразу на 7-ю позицию. Лидером же списка остался российский коллектив Team Spirit.
Примечательно, что киберспортивная команда Александра Зинченко (Passion UA) расположилась на 28-й позиции, а организация Евгения Коноплянки (kONO.ECF) - на 87-м месте.
Рейтинг Valve:
- 1. Spirit - 1953 залікових балів
- 2. Vitality - 1946
- 3. The MongolZ - 1891
- 4. FaZe - 1843
- 5. Eternal Fire - 1815
- 6. G2 - 1808
- 7. NAVI - 1805 (-3)
- 8. Falcons - 1670
- 9. Mouz - 1663
- 10. Virtus.pro - 1548
Места других украинских команд в рейтинге:
- 24. B8
- 28. Passion UA
- 30. fnatic
- 69. Monte
- 87. kONO
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